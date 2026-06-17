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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند وأوديجارد يقودان تشكيل النرويج أمام العراق في كأس العالم 2026

منتخب النرويج
منتخب النرويج
محمد سمير

كشف المنتخب النرويجي عن تشكيله الرسمي لمواجهة العراق في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يتطلع خلاله المنتخب الاسكندنافي لتحقيق بداية قوية في رحلة البحث عن التأهل إلى الدور التالي.

ويقود النجم إرلينج هالاند هجوم المنتخب النرويجي، بينما يتولى مارتن أوديجارد قيادة خط الوسط وصناعة اللعب، في ظل امتلاك النرويج واحدة من أقوى التشكيلات الأوروبية المشاركة في البطولة.

ويدخل المنتخب النرويجي المباراة وسط طموحات كبيرة لتأكيد قوته الهجومية مبكرًا، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال السنوات الأخيرة بقيادة جيل ذهبي يتصدره هالاند وأوديجارد.

وجاء تشكيل النرويج كالتالي:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: جوليان رايرسون – كريستوفر آيير – توربيورن هيغيم – ديفيد مولر وولف

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ساندر بيرغ – فريدريك أورسنيس

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث – إرلينج هالاند – أنطونيو نوسا

ويعوّل المنتخب النرويجي على قدرات هالاند التهديفية الكبيرة لقيادة الفريق نحو أول فوز في البطولة، خاصة أن المنافسة تبدو مشتعلة في المجموعة بعد انتصار فرنسا على السنغال، ما يجعل نقاط المباراة في غاية الأهمية لكلا المنتخبين.

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