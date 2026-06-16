إمام عاشور يعلق على تسجيله لهدف الفراعنة بمرمى بلجيكا

علق إمام عاشور نجم الأهلي والمنتخب على تسجيله لهدف الفراعنة بمرمي بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأكد عاشور في حوار عبر موقع الفيفا قائلا “لحظة تسجيل الهدف كانت لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي. لكنني شعرت أيضًا بأن الفوز كان في متناول أيدينا، وأننا كنا قادرين على حصد النقاط الثلاث، لذلك هناك قدر من الإحباط بسبب التعادل بطبيعة الحال”.

وأضاف "التسجيل لمصر في كأس العالم أمر استثنائي، وقد غمرتني المشاعر في تلك اللحظة.

واختتم “ لا تزال أمامنا مباراتان، وعلينا الآن أن نواصل الإيمان بقدراتنا وأن نستمر في القتال”.