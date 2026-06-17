أيمن دجيش: قرار رضا فغاني بعدم احتساب ركلة جزاء فرنسا أمام السنغال «صحيح بنسبة 100%»

أشاد أيمن دجيش، الحكم المساعد الدولي السابق، بأداء الحكم الأسترالي من أصل إيراني علي رضا فغاني خلال مباراة فرنسا والسنغال بنهائيات كأس العالم 2026.

وقال دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «علي رضا فغاني هو معلم حكام الساحة وهذا رابع كأس عالم له، وقدم أداءً تحكيميًا رائعًا في مباراة فرنسا والسنغال».

وأردف قائلًا: «أهم حالة في المباراة كانت في الدقيقة 59 داخل منطقة الـ18 وهو كان قريب من الحالة، وأشار إلى عدم وجود ركلة جزاء، وساديو ماني في هذه اللقطة لم يرتكب أي خطأ».

وأشار دجيش إلى أن قرار علي رضا فغاني صحيح بنسبة 100% وحتى حينما عاد إلى تقنية الفيديو ثبت على قراره بعدم وجود ركلة جزاء.