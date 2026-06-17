ناقد رياضي: مباراة نيوزيلندا قد تشهد مفاجآت في تشكيل منتخب مصر «هجوميًا»

كشف بلال السيسي، الناقد الرياضي المتواجد في الولايات المتحدة، آخر التطورات المتعلقة ببعثة منتخب مصر بعد خوض مباراة بلجيكا الأولى في افتتاح مشوار الفراعنة بنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بلال السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد هاني ردّ على كل المشككين خلال مباراة أمس أمام بلجيكا ونال الكثير من الإشادات على مستواه في المباراة».

وأردف قائلًا: «كنا الأقرب للفوز أمام بلجيكا ولكن بعض التفاصيل تسبّبت في حدوث نتيجة التعادل، وبلجيكا هي من تعادلت معنا».

وأشار بلال السيسي إلى أن الهدف الأكبر لمنتخب مصر في كأس العالم لا يقتصر على التمثيل المشرف عكس ما كان يحدث في الماضي إن الهدف هو الوصول للمونديال فقط.

وأكد بلال السيسي جاهزية أحمد فتوح بنسبة 100% للمشاركة في مباراة نيوزيلندا، مضيفًا أن المباراة المقبلة أمام نيوزيلندا وارد جدًا أن تشهد مفاجآت في التشكيل في الشق الهجومي.