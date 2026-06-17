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الخبير التركي «ميتين توكات»: مدافع بلجيكا استحق الطرد أمام مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخبير التركي «ميتين توكات»: مدافع بلجيكا استحق الطرد أمام مصر

مصر وبلجكيا
مصر وبلجكيا
محمد سمير

أكد الخبير التركي ميتين توكات، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن الحالة التحكيمية محل الجدل في مباراة مصر وبلجيكا، بكأس العالم، كانت تستوجب إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب المدافع، ومن ثم طرده من المباراة.

وقال ميتين توكات، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "المخالفة كانت واضحة جدًا وتستحق البطاقة الصفراء الثانية، وعملية الإمساك حدثت خارج منطقة الجزاء".

وأضاف: "لو كان هناك شد أو إمساك من الخلف لكان الأمر مختلفًا، لكن في هذه الحالة المواجهة كانت من الأمام، ومكان بداية المخالفة هو العنصر الحاسم".

وتابع: "المدافع منع فرصة واعدة، وكان على الحكم اتخاذ قرار تأديبي ضده وإشهار البطاقة الحمراء".

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