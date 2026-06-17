خبير لوائح رياضية يُحذّر «فتوح» ومروان عطية قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر حسابه على فيسبوك: "أتمنى الحذر كل الحذر من أحمد فتوح ومروان عطية خلال مباراة نيوزيلندا من الإنذار حتى لا يحرم المنتخب منهم بمباراة إيران".

ومن المقرّر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندايوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

إمام عاشور: لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر، حزنه بعد فقدان نقطتين أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال “عاشور” في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نطمح لتحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".