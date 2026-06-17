مهيب عبدالهادي يفجّر مفاجأة بشأن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك

فجّر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون ومستقبله مع نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “انفراد اللعيب .. باتريس كارتيرون المدير الفني القادم للزمالك”.

وكان قد كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والزمالك عن رأيه بشأن تولي المغربي الحسين عموتة قيادة الأهلي مشددًا أنه الأنسب للمارد الأحمر.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية إن عموته يمتلك خبرات عالمية وسيمثل إضافة للأهلي .

كما تحدّث المدرب الفرنسي عن الزمالك وما حققه في الموسم الماضي، مُشددًا أن ما حققه الفريق جيد رغم الأزمات التي يمر بها النادي.