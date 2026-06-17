محرز بين البدلاء.. إعلان تشكيل منتخب الجزائر في مباراته أمام الأرجنتين بالمونديال

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أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل فريقه في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب الأرجنتين.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع الأرجنتين - حامل لقب كأس العالم - في إطار الجولة الأولى من المجموعة العاشرة للمونديال، على ملعب "كانساس سيتي".

وشهد تشكيل منتخب الجزائر، مفاجأة بتواجد نجم الفريق رياض محرز على مقاعد البدلاء، فيما يقود هجوم الخضر الثنائي أمين جويري وأنيس حاج موسى.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: عيسى ماندي - رفيق بلغالي - رامي بنسبعيني - رايان آيت نوري

خط الوسط: فارس شايبي - هشام بوداوي - نبيل بن طالب - إبراهيم مازا.

خط الهجوم: أمين جويري - أنيس حاج موسى.