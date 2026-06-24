فرج عامر: مهاجم منتخب الجزائر مشروع لاعب كبير وأرشّحه للأهلي بقوة

تحدّث المهندس فرج عامر، عن المهاجم الجزائري أحمد نذير بوعلي بأنه من أبرز المواهب الهجومية الواعدة، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرات فنية وبدنية تجعله مشروع مهاجم قوي للمستقبل.

وأضاف فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك أن اللاعب حاليًا في الدوري المجري ويملك مؤهلات تؤهله للانتقال إلى دوريات أوروبية أكبر، مؤكدًا أنه يرشحه بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، باعتباره صفقة قد تضيف حلولًا هجومية للفريق.

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن خطة النادي الأهلي لإعادة هيكلة الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: الاتجاه الحالي داخل الأهلي يتجه نحو رحيل تريزيجيه والتعاقد مع إبراهيم عادل، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق من خلال خفض متوسط الأعمار.

وتابع : والسيطرة على سقف الرواتب، بما يضمن تحقيق التوازن بين المنافسة الحالية وبناء فريق للمستقبل.