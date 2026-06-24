«بحبك يا عالمي».. أحمد دويدار يدعّم «ميدو» في وعكته الصحية

وجّه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، رسالة لأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية الأسبق بعد تعرّضه لوعكة صحية.

وكتب “دويدار” عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ألف سلامة عليك يا ميدو، ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك لنا بألف سلامة. إن شاء الله ترجع أقوى من الأول، وبإذن الله تكون فترة بسيطة وتعدي على خير.. بحبك يا عالمي، وربنا يحفظك ويبعد عنك كل سوء".

وتعرّض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نُسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن ميدو يخضع للعلاج بأحد مستشفيات التجمع الخامس.

وخضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

وكان أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.