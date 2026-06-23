وفاة والدة ديشامب تبعده عن قيادة فرنسا أمام النرويج في كأس العالم

تلقى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صدمة إنسانية مؤلمة بعد وفاة والدته، وفق ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن ديشامب غادر معسكر المنتخب وعاد إلى فرنسا من أجل التواجد إلى جانب أسرته خلال هذه الظروف الصعبة، ما سيحرمه من قيادة "الديوك" من على مقاعد البدلاء في المواجهة المقبلة أمام منتخب النرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأعرب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن دعمه الكامل للمدرب المخضرم وعائلته، مقدمًا خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم، كما حرصت أسرة كرة القدم الفرنسية على مساندة ديشامب خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه المنتخب الفرنسي فترة مميزة على الصعيد الفني، بعدما حجز مقعده رسميًا في دور الـ32 من البطولة عقب فوزه على العراق بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

وشهدت المباراة تألق النجم كيليان مبابي الذي سجل هدفين، فيما أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث، ليقودا المنتخب الفرنسي إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متساويًا مع منتخب النرويج، بينما ظل منتخبا السنغال والعراق دون نقاط بعد جولتين من المنافسات.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة قوية أمام النرويج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وسط غياب ديشامب عن القيادة الفنية بسبب الظروف العائلية التي يمر بها.