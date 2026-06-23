أرقام تاريخية تُعاد كتابتها في مونديال 2026 .. ميسي ومبابي ورونالدو وهالاند يخطفون الأضواء

تشهد بطولة كأس العالم 2026 سقوط العديد من الأرقام القياسية التاريخية، في نسخة استثنائية يواصل خلالها كبار نجوم اللعبة كتابة فصول جديدة في سجلات كرة القدم العالمية.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد بعدما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفًا سجلها خلال 28 مباراة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الألماني ميروسلاف كلوزه.

من جانبه، يواصل الفرنسي كيليان مبابي مطاردة الأرقام التاريخية، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا في كأس العالم خلال 16 مباراة فقط، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو ويؤكد مكانته كأحد أخطر المهاجمين في تاريخ البطولة رغم صغر سنه.

كما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو حضورًا لافتًا في المونديال الحالي، بعدما وصل إلى 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما يواصل الاقتراب من حاجز الـ1000 هدف في مسيرته الاحترافية، بعدما بلغ رصيده 975 هدفًا.

بدوره، خطف النرويجي إيرلينج هالاند الأنظار في أول مشاركة له بكأس العالم، حيث سجل 4 أهداف خلال أول مباراتين فقط، ليعلن نفسه منافسًا قويًا على جائزة الحذاء الذهبي في البطولة.

ومع استمرار منافسات البطولة واقتراب الأدوار الإقصائية، تبدو الفرصة سانحة أمام عدد من النجوم لتعزيز أرقامهم وتحطيم المزيد من الإنجازات التاريخية، في نسخة قد تُسجل كواحدة من أكثر نسخ كأس العالم ثراءً بالأرقام القياسية.