على دقات الطبول .. غانا تصل ملعب بوسطن استعدادًا لموقعة إنجلترا

وصل لاعبو منتخب غانا إلى ملعب بوسطن بأجواء مميزة وحماسية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب إنجلترا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وحرص نجوم المنتخب الغاني على إظهار جانب من ثقافتهم الخاصة قبل المباراة، حيث رافقتهم الطبول والآلات الموسيقية التقليدية في مشهد لافت عكس الروح المعنوية العالية والثقة الكبيرة داخل معسكر الفريق قبل اللقاء.

وسيطر الحماس والتفاؤل على بعثة منتخب "النجوم السوداء" فور وصولها إلى الملعب، وسط أجواء احتفالية تهدف إلى تحفيز اللاعبين قبل خوض واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات.