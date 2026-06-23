ترتيب هدافي كأس العالم بعد ثنائية رونالدو أمام أوزبكستان

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وافتتح رونالدو التسجيل للبرتغال مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 39، ليقود فريقه للتفوق في اللقاء ويعزز رصيده التهديفي في البطولة.

ورفع قائد المنتخب البرتغالي رصيده إلى هدفين في النسخة الحالية من كأس العالم، لينضم إلى قائمة أبرز المنافسين على لقب الهداف.

ويواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف، بعدما سجل ثنائية في فوز منتخب بلاده على النمسا، بينما يحتل الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند المركز الثاني برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

كما شهدت البطولة حضورًا مصريًا في قائمة الهدافين، بعدما سجل محمد صلاح هدفًا في فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليتساوى برصيد هدف واحد مع زميليه إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 5 أهداف.

2- كيليان مبابي (فرنسا) – 4 أهداف.

3- إيرلينج هالاند (النرويج) – 4 أهداف.

4- أونداف (ألمانيا) – 3 أهداف.

5- جوناثان ديفيد (كندا) – 3 أهداف.

6- كريستيانو رونالدو (البرتغال) – هدفان.

7- إسماعيل صيباري (المغرب) – هدفان.

8- رونالد أراوخو (أوروجواي) – هدفان.

9- فينيسيوس جونيور (البرازيل) – هدفان.

10- ماتيوس كونيا (البرازيل) – هدفان.

ويترقب عشاق كرة القدم استمرار المنافسة بين كبار النجوم على صدارة هدافي المونديال، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.