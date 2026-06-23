شوبير: حسام حسن بدأ التحضير لإيران.. وأخشى من الروح القتالية للمنافس

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بدأ الاستعداد مباشرة لمواجهة إيران في الجولة المقبلة من كأس العالم 2026، مشددًا على صعوبة المباراة أمام منتخب لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في البطولة.

منتخب مصر

وقال شوبير إن منتخب إيران تعادل مع بلجيكا بدون أهداف ومع نيوزيلندا بنتيجة 2-2، مشيرًا إلى أن المنتخب الإيراني يواجه ظروفًا صعبة خلال البطولة بسبب الإقامة في المكسيك والتنقل يوم المباريات فقط، إلى جانب إجراءات التفتيش المشددة التي يتعرض لها اللاعبون.

وأضاف شوبير أن أكثر ما يثير قلقه هو الروح القتالية العالية التي يتمتع بها المنتخب الإيراني، مؤكدًا أن لاعبيه يمتلكون عزيمة كبيرة وقدرة على القتال حتى اللحظات الأخيرة، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في جاهزية منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة.

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