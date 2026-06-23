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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر : اتركوا المنتخب في هدوء وامنحوه الفرصة للتركيز

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق رسالة بشأن لاعبي منتخب مصر  قبل مواجهة نظيرة  الإيراني وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : اتركوا المنتخب في هدوء ، وامنحوه الفرصة للتركيز ، اللي عايز يسافر يشجع المنتخب يسافر ويشجع ويطلع كل طاقتة الايجابية في دعم المنتخب.

وتابع :لكن بدون تجاوز الخطوط ولفت الانتباه ومحاولة القفز علي كتف المنتخب ، ربنا يكمل مشوار منتخبنا علي خير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، حيث تقام المباراة في الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفراعنة، ليس فقط في صراع التأهل وحسم صدارة المجموعة، ولكن أيضًا للحفاظ على جاهزية جميع العناصر الأساسية قبل انطلاق منافسات دور الـ32، في حال نجاح المنتخب في العبور إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر لاعبي منتخب مصر فرج عامر منتخب مصر و ايران

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