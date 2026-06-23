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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بعثة منتخب مصر يفاجئ بسمة وهبة برسالة: هدفنا الأساسي دعم المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة شكر موجهة من خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، معربة عن سعادتها، ومؤكدة، أنّ الهدف الأساسي للبرنامج خلال الفترة الماضية كان مساندة المنتخب الوطني ودعمه: "إحنا هدفنا زي ما قلت كان الأساسي هو دعم المنتخب".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن رسالة وصلتها من رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم أدخلت السعادة إلى قلبها بصورة كبيرة، وأضافت: "الحقيقة أنا جتلي رسالة فرحتني جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً".

وفي الكلمة المصورة لخالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم، وجه الشكر للإعلامية بسمة وهبة على دعمها وثقتها وتهنئتها التي وصلت إلى أفراد البعثة، متمنياً استمرار النجاح والتوفيق في المباريات المقبلة.

وأكدت بسمة وهبة أن كلمات الدرندلي حملت لها تقديراً كبيراً، لكنها رأت أن الشكر الحقيقي يجب أن يوجه إلى المنتخب نفسه، قائلة: "أنا اللي بشكركم الحقيقة، بشكركم بالنيابة عني وعن 90 دقيقة وكل حد فيها وعن قناة المحور وعن الشعب المصري"، مضيفة: "بقولكم باسم مصر إنتو اللي إحنا المفروض نشكركم، إنتو بتشكروني على إيه؟ أنا بعمل واجبي وبإحساسي وبحب بلدي".

وشددت وهبة على استعدادها لتقديم أي شيء من أجل مصر، مؤكدة أن حب الوطن هو الدافع الحقيقي وراء كل ما تقوم به، وقالت: "الحقيقة مستعدة أقدم أي شيء عشان مصر، وإحنا بنحب مصر قد العالم وقد الدنيا زي ما بيقولوا".

كما وجهت الشكر للاعبي المنتخب على تحملهم المسؤولية وإسعادهم للجماهير المصرية، موضحة أنهم لم يفرحوا المصريين داخل البلاد فقط، بل رفعوا أيضاً معنويات المصريين في الخارج، وأضافت: "إنتو فرحتوا الجماهير المصرية مش بس جوا مصر، لا وبرا مصر كمان، وكل المصريين برا مصر حسستوهم ورفعتوا معنوياتهم ومعنوياتنا".

 حب الشعوب العربية

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن حالة الفرح التي صاحبت فوز المنتخب المصري تتجاوز حدود كرة القدم، قائلة: "الشعور دا يا جماعة قولتلكم في أول الحلقة إنه مش شعور يعني كورة، هو شعور وطن"، مضيفة أن ما ظهر من مساندة عربية لمصر يجسد حب الشعوب العربية لبعضها البعض، مؤكدة أن هذا الترابط راسخ وقوي، وأنه "مش ممكن في حاجة تأثر فيه ولا تهدمه ولا تعمل فيه أي حاجة، ولا حد يقدر إنه هو يأثر فيه".

بسمة وهبة خالد الدرندلي بعثة المنتخب الوطني كأس العالم 2026 المنتخب الوطني

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