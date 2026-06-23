ملوك الفراعنة في كل مكان.. سيلفي صلاح ونجوم المنتخب في سبوكين قبل مواجهة إيران

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر صورة جماعية برفقة زملائه بالمنتخب ،وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأظهرت الصورة صلاح وهو يلتقط "سيلفي" مع مصطفي شوبير و محمد هاني و حمزة عبد الكريم و محمود حسن تريزيجية و حمدي فتحي في أحد الشوارع، مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيه.

مباراة مصر القادمة

وبعد الفوز الثمين على نيوزيلندا، أصبح منتخب مصر قريبا للغاية وعلى بعد خطوة من تأكيد تأهله لدور الـ 32 للمونديال لأول مرة في تاريخ الفراعنة، ليكتب حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، بفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الختامية للدور الأول للمونديال، منتخب إيران صباح يوم السبت المقبل، فيما يلعب في المواجهة الأخرى المنتخب البلجيكي مع نظيره النيوزيلندي، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة للدور المقبل.