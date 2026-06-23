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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هذا ما فعله محمد صلاح في غرفة ملابس المنتخب بين شوطي مباراة نيوزيلندا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشف مروان عطية نجم منتخب مصر عن دور محمد صلاح في غرفة ملابس الفراعنة خصوصا بين شوطي مباراة نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال مروان عطية :محمد صلاح تحدث معانا بين شوطين مباراة نيوزيلندا وكلامه كان مهم ومؤثر لغاية.

وأضاف: دور صلاح كبير جدا معنا، سواء في الملعب او خارج الملعب ككابتن للفريق ونحن نشكره لأنه يستحق ما وصل إليه وحققه.

مباراة مصر القادمة

وبعد الفوز الثمين على نيوزيلندا، أصبح منتخب مصر قريبا للغاية وعلى بعد خطوة من تأكيد تأهله لدور الـ 32 للمونديال لأول مرة في تاريخ الفراعنة، ليكتب حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، بفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الختامية للدور الأول للمونديال، منتخب إيران صباح يوم السبت المقبل، فيما يلعب في المواجهة الأخرى المنتخب البلجيكي مع نظيره النيوزيلندي، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة للدور المقبل.

منتخب مصر مروان عطية محمد صلاح نيوزيلندا كأس العالم

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