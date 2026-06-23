مهند لاشين يكشف سر تغير الأداء ما بين الشوط الأول والثاني أمام نيوزيلندا

كشف مهند لاشين نجم منتخب مصر سبب التألق في الشوط الثاني من مباراة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم وتسجيل ثلاثة أهداف.

وقال لاشين في تصريحاته : كل المباريات نلعبها بجدية،وفي كأس عالم لا مجال للتهاون لكن مثلما نذاكر كل فريق نواجهه الفرق أيضا تذاكرنا وظهر ذلك في الشوط الأول.

واضاف : حضرنا سيناريو معين للقاء لكن لم تسير المباراة مثلما أردنا وبالتالي كان يجب تغيير الأفكار ونجحنا في إيجاد خطة بديلة وتفوقنا في الشوط الثاني.

وأوضح : طبيعة المباريات الكبيرة أن يكون هناك سيناريوهات ولكن يجب التعامل مع المتغيرات بسرعة للعودة للمباراة وهو ما حدث في لقاء نيوزيلندا.

واختتم نجم منتخب مصر: الحلم تحقق في المونديال، ده حلم الطفولة واتحقق، ارتداء قميص منتخب مصر في كأس العالم إنجاز تاريخي.

مباراة مصر القادمة

وبعد الفوز الثمين على نيوزيلندا، أصبح منتخب مصر قريبا للغاية وعلى بعد خطوة من تأكيد تأهله لدور الـ 32 للمونديال لأول مرة في تاريخ الفراعنة، ليكتب حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، بفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الختامية للدور الأول للمونديال، منتخب إيران صباح يوم السبت المقبل، فيما يلعب في المواجهة الأخرى المنتخب البلجيكي مع نظيره النيوزيلندي، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة للدور المقبل.