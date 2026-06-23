العرب في المونديال بين الإنجاز والإخفاق.. مصر والمغرب الأفضل ووداع تونس والأردن

اختتمت المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مبارياتها في الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة، وسط مشاعر متناقضة بين فرحة واحتفالات، وأيضا حسرة ودموع.

ويشهد مونديال 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مشاركة ثمانية منتخبات عربية، وهو رقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة، بتواجد كل من "مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر والعراق والأردن".

وبعد مرور جولتين من دور المجموعات، وخوض المنتخبات العربية الثمانية مباراتين في المسابقة حتى الآن، يعد منتخب مصر أفضل الفرق العربية في المونديال، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفراعنة خلال المواجهتين أمام كل من منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا.

استهل منتخب مصر مشواره في المونديال بتحقيق تعادل ثمين مع المنتخب البلجيكي بنتيجة 1-1، بعدما تقدم إمام عاشور بهدف للمنتخب الوطني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن تتعادل بلجيكا بهدف ذاتي عبر محمد هاني.

وفي الجولة الثانية، حقق المنتخب الوطني إنجازا بعد حصد فوزه الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، إذ سجل ثلاثية الفراعنة كل من مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه، عقب تقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف لاعبه فين سورمان.

وبعد الفوز الثمين على نيوزيلندا، أصبح منتخب مصر قريبا للغاية وعلى بعد خطوة من تأكيد تأهله لدور الـ 32 للمونديال لأول مرة في تاريخ الفراعنة، ليكتب حسام حسن وجميع لاعبي المنتخب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، بفارق نقطتين عن منتخبي إيران وبلجيكا صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الختامية للدور الأول للمونديال، منتخب إيران صباح يوم السبت المقبل، فيما يلعب في المواجهة الأخرى المنتخب البلجيكي مع نظيره النيوزيلندي، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة للدور المقبل.

وبعد لعب مباراتين في المونديال حتى الآن، تفوق منتخب مصر على كل المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في المسابقة، من خلال حصد أربع نقاط، بالإضافة إلى تسجيل أربعة أهداف، واستقبال هدفين فقط.

وسار منتخب المغرب على خطى الفراعنة بعدما قدم أسود الأطلس مستويات رائعة في الجولتين الأولى والثانية للمونديال، ليحصدوا أيضا أربع نقاط حتى الآن، ولكن بتسجيل هدفين فقط سجلهما لاعب واحد وهو إسماعيل صيباري، واستقبال شباكهم لهدف.

في الجولة الأولى، حقق منتخب المغرب تعادلا مهما مع منتخب البرازيل بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق الأسود الفوز الأول في المونديال الحالي على حساب منتخب إسكتلندا بهدف دون مقابل في الجولة الثانية، ليصبح بلوغ المغرب منافسات دور الـ 32 مسألة وقت فقط.

ثالث أفضل النتائج العربية في كأس العالم كانت عبر المنتخب الجزائري الذي حصد ثلاث نقاط بعد مرور جولتين، حيث أنعش الخضر آمال التأهل لدور الـ 32 بعد الفوز الغالي على منتخب الأردن صباح اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1، عقب الخسارة في الجولة الأولى أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

ويحتل المنتخب الجزائري حاليا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد منتخب النمسا الذي يحتل المركز الثاني، قبل أن تجمعهما مباراة مرتقبة في الجولة الثالثة، لحسم هوية وصيف المجموعة التي حسم صدارتها منتخب الأرجنتين.

في المقابل، ودع منتخب الأردن منافسات كأس العالم بشكل رسمي، بعد أن فقد أي فرص للتأهل للدور المقبل عقب الخسارة اليوم أمام الجزائر بنتيجة 1-2، رغم تبقي لقاء أخير أمام الأرجنتين.

ظل المنتخب الأردني - الذي يشارك لأول مرة في المونديال – بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير للمجموعة، وذلك بعد الخسارة كذلك في الجولة الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة 1-3.

وكان منتخب تونس أول المودعين العرب للمونديال، عقب المستوى المتواضع الذي ظهر به نسور قرطاج في النسخة الحالية لكأس العالم، ضمن المجموعة السادسة.

وتلقى المنتخب التونسي هزيمتين ثقيلتين في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من السويد بنتيجة 1-5، واليابان برباعية نظيفة، قبل خوض مواجهة ثالثة ستكون صعبة أيضا أمام منتخب هولندا.

ثلاثة منتخبات عربية أخرى مازالت تمتلك حظوظ التأهل لدور الـ 32، وهي "قطر والسعودية والعراق"، ولكن مع ضرورة تحقيق الفوز فقط في مباريات الجولة الثالثة والأخيرة.

ورغم تلقي منتخب قطر هزيمة مدوية أمام كندا بسداسية نظيفة في الجولة الثانية، إلا أن حظوظه في التأهل مازالت قائمة بفضل النقطة التي حصدها في الجولة الأولى من التعادل الغالي مع منتخب سويسرا بنتيجة 1-1.

الفوز على منتخب البوسنة والهرسك في الجولة القادمة للمجموعة الثانية، سيؤمن عبور المنتخب القطري لدور الـ 32 لأول مرة في تاريخه، حيث سيرفع رصيده في هذه الحالة إلى أربع نقاط، ليقترب من التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

كما هو حال المنتخب السعودي الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا في المجموعة الثامنة، بعد التعادل الثمين في الجولة الأولى مع أوروجواي بنتيجة 1-1، ثم الخسارة الثقيلة في الجولة الثانية أمام منتخب إسبانيا برباعية نظيفة.

ويدخل المنتخب السعودي مباراته القادمة الحاسمة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، في حال أراد إكمال مشواره في المونديال، والتأهل لدور الـ 32.

الفوز سيعزز حظوظ الأخضر السعودي في التأهل، حيث سيملك فرصتين للصعود، الأولى كوصيف للمجموعة في حال تعادل أو خسارة أوروجواي أمام إسبانيا، والفرصة الثانية هي التأهل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

أما منتخب العراق، فأصبحت فرص تأهله للدور المقبل صعبة ولكنها ليس مستحيلة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام منتخب السنغال، إذ يقبع المنتخبان في مؤخرة ترتيب المجموعة التاسعة بدون نقاط.

وتلقى المنتخب العراقي هزيمتين أمام كل من النرويج بنتيجة 1-4، ثم فرنسا أمس الإثنين بثلاثة أهداف دون رد.. ولبلوغ دور الـ 32 سيحتاج منتخب أسود الرافدين لتحقيق فوز بعدد كبير من الأهداف على المنتخب السنغالي من أجل تعويض فارق الأهداف، في محاولة لخطف أحد البطاقات المؤهلة من المركز الثالث، وذلك بعد حسم فرنسا والنرويج بطاقتي الصدارة والوصافة بشكل رسمي عن المجموعة التاسعة.