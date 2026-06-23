رؤوف خليف : مصطفى شوبير حارس عملاق أنصفته الفرصة بعد سنوات من الصبر

أشاد المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، بحارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، قبل أن يوضح أنه كان حريصاً على الإشادة به لما يمتلكه من صبر ومعاناة طويلة حتى وصل إلى هذا المستوى المونديالي.

وأضاف خليف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ مصطفى شوبير «أنصفه الله بصراحة لأنه حارس يملك كل مقومات العمالقة»، مشيراً إلى أن طريقه لم يكن سهلاً، بل مرّ بسنوات من الانتظار قبل الحصول على هذه الفرصة التاريخية.

وأكد أن شوبير يمثل نموذجاً لحارس الأمان، معتبراً أنه «مش ككل الحراس»، ومشيداً بخلفيته الكروية باعتباره «ابن الحارس المونديالي شوبير 1990»، قائلاً إن ما وصل إليه هو نتيجة صبر طويل استحق عليه التقدير.

وفي سياق حديثه عن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إيران، أوضح خليف أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته «بكل امتياز»، وبالتالي فإن الضغط الأكبر يقع على المنتخب الإيراني الذي «مطالب بحتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار».

وأشار في الوقت نفسه إلى أن صعوبة المواجهة تكمن في قوة المنافس الدفاعية وحارس مرماه المميز، ما يجعل اللقاء أكثر تعقيداً على المستوى التكتيكي.

وتابع أن المباراة ستكون «لي ذراع بين المنتخبين»، في إشارة إلى ندّيتها وصعوبتها، مؤكداً أن المنتخب الإيراني ليس خصماً سهلاً يمكن التغلب عليه بسهولة.

التركيز والشغل الذهني سيكونان مفتاح المنتخب

وشدد على أن التركيز والشغل الذهني سيكونان مفتاح المنتخب المصري، موضحاً أن الكابتن حسام حسن يدرك جيداً أهمية التحضير الذهني والتكتيكي لتفادي أي مفاجآت في هذه المواجهة المرتقبة.