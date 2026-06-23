ديشامب مدرب فرنسا: المهمة لم تنته.. والصدارة تُحسم أمام النرويج

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن مواجهة النرويج المقبلة ستكون الاختبار الأهم لفريقه في دور المجموعات، بعدما ضمن "الديوك" العبور رسميًا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وحسم المنتخب الفرنسي تأهله عقب الفوز على العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي الذي سجل هدفين، بينما أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث.

وعقب اللقاء، أعرب ديشامب عن رضاه التام عما قدمه لاعبوه، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في فرض سيطرته على المباراة وخرج بالنتيجة التي كان يبحث عنها.

وأوضح المدرب الفرنسي أن التركيز سيتحول الآن إلى المواجهة الأخيرة أمام النرويج، مؤكدًا أن صدارة المجموعة لم تُحسم بعد، وأن اللقاء المقبل سيحدد هوية المتصدر قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ويترقب المنتخبان مواجهة قوية في الجولة الثالثة، في ظل تقاربهما في جدول الترتيب، حيث يسعى كل طرف لإنهاء الدور الأول في المركز الأول وتجنب مواجهة مبكرة مع أحد كبار البطولة في دور الـ16.