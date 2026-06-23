حسام حسن يدعم زيزو بعد فرصة نيوزيلندا المهدرة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، جلسة خاصة مع أحمد سيد زيزو عقب مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026، وذلك لرفع حالته المعنوية بعد الفرصة التي أهدرها خلال اللقاء.

حسام حسن

وأوضح الغندور، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حسام حسن أكد للاعب أن إضاعة الفرص أمر طبيعي في كرة القدم ولا تمثل أي أزمة داخل الجهاز الفني، مشددًا على أن الجميع يثق في قدراته الفنية وإمكاناته الكبيرة.

وأضاف أن المدير الفني طالب زيزو بعدم الالتفات لما حدث أمام نيوزيلندا، والتركيز بشكل كامل على المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعب على التعويض وتقديم الإضافة لمنتخب مصر خلال المباريات القادمة في مونديال 2026.