علاء نبيل : منتخب الشباب سبب احتراف حمزة عبدالكريم في برشلونة

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، مشيدًا بالدور الذي لعبه الجهاز الفني لمنتخب الشباب في تطوير اللاعب وصقل شخصيته.

وقال نبيل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "توقعت تألق حمزة عبدالكريم واحترافه في برشلونة، وأحيي أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الشباب، الذي كان له دور كبير في تطوير مستواه الفني وشخصيته، كما منحه شارة قيادة المنتخب".

وأضاف: "منتخب الشباب ساهم بشكل كبير في إبراز حمزة عبدالكريم ومنحه الثقة، خاصة بعدما ظهر على الساحة ولفت الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم بقطر. ولو استمر داخل الأهلي فقط، لما حصل على فرصة الاحتراف بهذه الصورة".

وتابع: "كانت هناك أزمة تخص بلال عطية، وعلى أثرها قرر أحمد الكأس سحب شارة القيادة منه ومنحها لحمزة عبدالكريم، وهو قرار ساهم في زيادة مسؤوليات اللاعب داخل الملعب".

وأشار نبيل إلى التطور الكبير الذي شهده اللاعب خلال الفترة الماضية، قائلًا: "حمزة عبدالكريم يعمل على نفسه بشكل مميز، ومستواه تطور كثيرًا سواء من الناحية البدنية أو الفنية".

واختتم تصريحاته متسائلًا: "من يجرؤ في منتخب مصر على ضم لاعب مثل حمزة عبدالكريم إلى قائمة المنتخب؟".