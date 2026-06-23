كأس العالم .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا وغانا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين إنجلترا وغانا ،في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد جيليت ستاديوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إنجلترا اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جوهي، عزري كونسا، سبينس.

خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، أندرسون.

خط الهجوم: مادويكي، هاري كين، جوردون.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالي:

في حراسة المرمى: بنجامين أساري.

خط الدفاع: مارفن سينيانا، جيديون مينساه، توماس بارتي، جوناس أجبيني.

خط الوسط: جيروم أوبوكو، كاليب بيرينكي، كواسي سيبو.

خط الهجوم: جوردان أيو، إينياكي ويليامز، أنطوان سيمينيو.



