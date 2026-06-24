نصر عزام: ننتظر رد محكمة «كاس» على تخفيض عقوبة مباراة السوبر الأفريقي

كشف المحامي الرياضي الدولي نصر عزام، عن تطورات مهمة تتعلق بعدد من القضايا الخاصة بنادي الزمالك أمام المحكمة الدولية الرياضية كاس.

وأوضح “عزام” في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن الفريق القانوني نجح في تقليص الغرامة الموقعة على الزمالك من 200 إلى 100 ألف دولار في قضية نهائي الكونفيدرالية، مؤكدًا أن النادي يحق له استرداد 100 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد قبول الاستئناف المقدم للمحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف أن النادي لا يزال في انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن الاستئناف المقدم ضد الغرامة الموقعة على الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة قانونية مستمرة لكافة الملفات.

وتابع: من المتوقع صدور القرار بعد 10 أيام، ونتمنى أن يتم تخفيض الغرامة التي تقدر بمبلغ 300 ألف دولار مثلما حدث في غرامة الكونفدرالية.

وواصل: نادي الزمالك يسعى لإنهاء العديد من القضايا مثل عمر فرج، وأنا أساعد عندما يتم الطلب مني ذلك، وهم في طريقهم لحل العديد من القضايا

وشدّد على أن الزمالك مطالب فقط بإنهاء القضايا الصادر فيها أحكام نهائية من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية، موضحًا أن بعض الملفات ما زالت قيد النظر.

واختتم بأن المحكمة الرياضية الدولية قد تتجه إلى تعديل أو تخفيض عقوبة إيقاف القيد فترتين الموقعة على الزمالك، وفقًا لما ستسفر عنه جلسات الاستئناف.