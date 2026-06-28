تعرف على المنتخبات المتأهلة ببطاقات أفضل ثوالث في كأس العالم .. ومن ودع المونديال ؟

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 بعدما اكتملت هوية المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 سواء عبر صدارة المجموعات أو الوصافة بالإضافة إلى أصحاب أفضل ثمانية مراكز ثالثة في النسخة التي تشهد مشاركة موسعة للمنتخبات للمرة الأولى.

ومع نهاية الجولة الثالثة والأخيرة حسمت ثمانية منتخبات تأهلها إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها مستفيدة من نظام البطولة الجديد الذي يمنح فرصة إضافية للفرق صاحبة أفضل النتائج.

ثمانية منتخبات تواصل المشوار

وضمت قائمة المتأهلين من المركز الثالث منتخبات الكونغو الديمقراطية والسويد وغانا والإكوادور والبوسنة والهرسك وباراجواي والسنغال والجزائر لتنجح جميعها في حجز مقاعدها بين أفضل 32 منتخبًا في البطولة.

وجاء تأهل هذه المنتخبات بعد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة حيث لعب فارق النقاط والأهداف دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهلين وسط صراع استمر حتى الدقائق الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

أحلام انتهت رغم المركز الثالث

في المقابل لم يكن احتلال المركز الثالث كافيًا لبعض المنتخبات لمواصلة المشوار بعدما أخفقت في التواجد ضمن قائمة أفضل الثوالث.

وودعت منتخبات كوريا الجنوبية واسكتلندا وأوروجواي وإيران منافسات البطولة رسميًا بعدما جاءت نتائجها أقل من بقية المنتخبات التي احتلت المركز الثالث لتنتهي رحلتها عند محطة دور المجموعات.

دور الـ 32 يبدأ اليوم

تبدأ منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مساء اليوم الأحد بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة بانتهاء مباريات دور المجموعات.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بمواجهة تجمع كندا مع جنوب أفريقيا فيما يُسدل الستار على هذا الدور فجر السبت 4 يوليو عندما يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا في ختام مباريات دور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام أستراليا مساء الجمعة المقبل بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ16 حيث ينتظر الفائز من تلك المباراة مواجهة المنتصر من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي.

جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026:

الأحد 28 يونيو

كندا × جنوب أفريقيا – 10:00 مساءً.

الاثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

الأربعاء 1 يوليو

المكسيك × الإكوادور – 4:00 فجرًا.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية – 7:00 مساءً.

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × النمسا – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

البرتغال × كرواتيا – 2:00 صباحًا.

سويسرا × الجزائر – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × كاب فيردي – 1:00 صباحًا.

كولومبيا × غانا – 4:30 فجرًا.