قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية إلى المستشفى
مراوح ومياه مبردة.. محافظ القاهرة يتابع انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بالأسمرات
ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض فى شهر المحرم ؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
دعاء لطلبة الثانوية العامة والأزهرية .. اللهم وفقهم في الإمتحانات وذكّرهم بما نسوا
بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر
الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس
إيرادات السينما | فيلم صقر وكناريا و7 Dogs في المقدمة .. والكراش يتذيل
شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق
تركي آل الشيخ يروج لـ«الأمير»: سيكون علامة فارقة في تاريخ الدراما العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سباق الهدافين يشتعل.. مطاردة شرسة بعد نهاية دور مجموعات كأس العالم 2026

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

مع إسدال الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، اشتعل الصراع على لقب الهداف في نسخة استثنائية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وبينما تتسابق المنتخبات نحو الأدوار الإقصائية، يخوض كبار نجوم اللعبة معركة موازية لاعتلاء عرش هدافي المونديال.

ويتربع قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، على قمة قائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف، مؤكداً أنه لا يزال قادرا على صناعة الفارق حتى في المراحل المتقدمة من مسيرته الكروية.

وجاء هدفه الأخير ليمنحه الأفضلية مع انطلاق مرحلة الحسم، ويعزز آمال الجماهير الأرجنتينية في الاحتفاظ باللقب العالمي.

 

ديمبيلي يقتحم المنافسة ومبابي وهالاند يتوقفان

وفي المقابل، فرض الفرنسي عثمان ديمبيلي نفسه بقوة في سباق الهدافين بعدما سجل ثلاثية رائعة قفزت به إلى أربعة أهداف، ليصبح أحد أبرز المرشحين لمزاحمة ميسي خلال الأدوار المقبلة.

وعلى النقيض، توقفت حصيلة كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند عند أربعة أهداف، بعدما فشل الثنائي في هز الشباك خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتتقلص الفجوة مع بقية المطاردين في سباق يبدو مفتوحا على جميع الاحتمالات.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

نجوم جدد يدخلون دائرة الضوء

وشهدت الجولة الأخيرة تألق عدد من المهاجمين، إذ عزز البرازيليان فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا رصيديهما التهديفي، كما واصل الهولندي بريان بروبي حضوره الهجومي، بينما خطف مهاجم جمهورية الكونغو الديمقراطية يوان ويسا الأنظار بعدما سجل ثنائية رفع بها رصيده إلى ثلاثة أهداف، ليؤكد أن البطولة لا تزال قادرة على تقديم أبطال جدد.

 

مونديال تاريخي يغير شكل البطولة

تمثل نسخة 2026 محطة فارقة في تاريخ كأس العالم، إذ تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، وهو ما أسهم في زيادة عدد المباريات ومنح منتخبات جديدة فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم.

كما تستضيف البطولة ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول تنظيم مشترك بهذا الحجم، ما منح الجماهير تجربة فريدة امتدت عبر مدن وملاعب متنوعة، وعكس الطابع العالمي للحدث.

كأس العالم

الأدوار الإقصائية بداية البطولة الحقيقية

ومع انطلاق دور الـ32، ترتفع حدة المنافسة وتزداد قيمة كل هدف، إذ تتحول المباريات إلى مواجهات خروج المغلوب، حيث لا مجال للتعويض.

 وفي هذه المرحلة، لا يقتصر الصراع على التأهل فقط، بل يمتد إلى سباق الهدافين، الذي غالبًا ما تحسمه لحظات استثنائية وأهداف تاريخية.

وتترقب الجماهير ما إذا كان ليونيل ميسي سيواصل الحفاظ على الصدارة، أم أن مطارديه، بقيادة ديمبيلي ومبابي وهالاند، سيتمكنون من قلب الموازين في رحلة البحث عن الحذاء الذهبي، بينما يواصل مونديال 2026 كتابة واحدة من أكثر نسخه إثارة وتشويقًا.

كأس العالم كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم 2026 دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين مونديال تاريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

ترشيحاتنا

منتخب الجزائر

فتحي سند يشيد بصعود الجزائر إلى دور الـ32: خطفت بطاقة التأهل بجدارة

حسين الشحات

حسين الشحات يستمتع بإجازته الصيفية.. ستوري جديدة من شاطئ البحر

ميسي

سكالوني يكشف تضحية ميسي أمام الأردن: فضّل مصلحة الأرجنتين على أرقامه القياسية

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد