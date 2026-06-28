بعد وداع كأس العالم.. ستيف كلارك يعلن رحيله عن منتخب اسكتلندا

أسدل ستيف كلارك الستار على رحلته مع منتخب اسكتلندا، بعد ما أعلن رحيله عن القيادة الفنية للفريق عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت استقالة المدرب الاسكتلندي بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال، ليختتم بذلك فترة استمرت منذ عام 2019، شهدت العديد من المحطات والإنجازات مع المنتخب الوطني.

وحرص كلارك على توجيه رسالة وداع إلى لاعبيه، مؤكدًا أن الفضل فيما تحقق خلال السنوات الماضية يعود إليهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا السبب في صناعة اللحظات والذكريات التي عاشها مع المنتخب منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن تدريب هذا الجيل من اللاعبين كان مصدر فخر كبير بالنسبة له، مشيدًا بما قدموه من التزام وعطاء طوال فترة عمله، مؤكدًا أنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير.

واختتم المدير الفني السابق رسالته بتوجيه الشكر إلى الجماهير والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم على الدعم الذي حظي به، متمنيًا النجاح لمن سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.