قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستنيكم .. تامر حسني: أعشق المغرب .. ورسالة مؤثرة قبل حفل موازين | شاهد
هاني عادل لـ«صدى البلد»: «ميد تيرم» لامس وجع الشباب.. و«دكتور فرويد» من أكثر الشخصيات مُركّبة في مشواري
صناعة النواب تناقش آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية .. بعد غد
صيام الأيام البيض.. هل يجوز الاكتفاء بيوم أو يومين فقط؟
كندة علوش: بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتمامًا بأسرتي من الفن
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها؟
280 .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر
قرار مهم لمربي الماشية.. تدريب جديد قد يغير مستقبل الثروة الحيوانية
الغموض يكتنف المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد تبادل إطلاق النار
بعد وداع كأس العالم.. ستيف كلارك يعلن رحيله عن منتخب اسكتلندا
ترتيب مجموعة غانا في كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا
أوزبكستان تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام الكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد وداع كأس العالم.. ستيف كلارك يعلن رحيله عن منتخب اسكتلندا

مدرب اسكتلندا
مدرب اسكتلندا
إسراء أشرف

أسدل ستيف كلارك الستار على رحلته مع منتخب اسكتلندا، بعد ما أعلن رحيله عن القيادة الفنية للفريق عقب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت استقالة المدرب الاسكتلندي بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال، ليختتم بذلك فترة استمرت منذ عام 2019، شهدت العديد من المحطات والإنجازات مع المنتخب الوطني.

وحرص كلارك على توجيه رسالة وداع إلى لاعبيه، مؤكدًا أن الفضل فيما تحقق خلال السنوات الماضية يعود إليهم، مشيرًا إلى أنهم كانوا السبب في صناعة اللحظات والذكريات التي عاشها مع المنتخب منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن تدريب هذا الجيل من اللاعبين كان مصدر فخر كبير بالنسبة له، مشيدًا بما قدموه من التزام وعطاء طوال فترة عمله، مؤكدًا أنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير.

واختتم المدير الفني السابق رسالته بتوجيه الشكر إلى الجماهير والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم على الدعم الذي حظي به، متمنيًا النجاح لمن سيقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ستيف كلارك مدرب إسكتلندا اسكتلندا كأس العالم مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها .. الداخلية تكشف مفاجأة

مرتبات يوليو

تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا .. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب قطعة أرض .. مشاجرة وإطلاق نار في سوهاج

المتهمين

بسبب ركنة دراجة نارية .. القبض على عاملين بجراج تعديا على شخص بالقاهرة

المتهمة

فيديوهات خادشة للحياء | حبس صانعة محتوى ترتدي ملابس مثيرة في الجيزة

بالصور

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد