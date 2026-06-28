تشكيل الأرجنتين الأساسي أمام الأردن في كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، التشكيل الأساسي لخوض مباراة يوم الأحد ضد خصمه منتخب الأردن، في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويستضيف ملعب "دالاس" مباراة منتخبي الأرجنتين والأردن في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم، لحساب المجموعة العاشرة.

وتحصل منتخب الأرجنتين على بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم، وضمن الصدارة كذلك، حيث سيواجه الرأس الأخضر في المرحلة المقبلة.



في حين أن منتخب الأردن يتذيل المجموعة العاشرة بدون نقاط، ليودع منافسات البطولة مبكرًا.

ويتواجد النجم ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء الأرجنتين في مباراة اليوم ضد الأردن، مثلما صرّح سكالوني أمس من أجل إراحته والدفع به في وقت لاحق من اللقاء.

تشكيل الأرجنتين أمام الأردن في كأس العالم

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جوليانو سيميوني، أوتامندي، سينيسي، تاجليافيكو.

خط الوسط: لو سيلسو، بالاسيوس، باريديس، نيكو باز.

خط الهجوم: ألفاريز، لاوتارو مارتينيز.