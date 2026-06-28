الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

اكتملت رسميًا قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات، لتنطلق مرحلة خروج المغلوب التي تشهد عددًا من المواجهات القوية بين كبار المنتخبات.

وأسفرت مواجهات دور الـ32 عن صدامات مرتقبة، أبرزها مواجهة المغرب أمام هولندا، والبرتغال ضد كرواتيا، بينما يلتقي منتخب مصر مع أستراليا، ويصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الكونغو الديمقراطية، في لقاءات ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقات العبور إلى دور الـ16.

مواجهات دور الـ32:

كندا × جنوب أفريقيا.

هولندا × المغرب.

البرازيل × اليابان.

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك.

كوت ديفوار × النرويج.

الأرجنتين × كاب فيردي.

ألمانيا × باراجواي.

فرنسا × السويد.

مصر × أستراليا.

المكسيك × الإكوادور.

البرتغال × كرواتيا.

كولومبيا × غانا.

بلجيكا × السنغال.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.

إسبانيا × النمسا.

سويسرا × الجزائر.

وتتطلع المنتخبات المتأهلة إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب، في أول نسخة من كأس العالم تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، وسط توقعات بأن تشهد الأدوار الإقصائية مزيدًا من الإثارة والندية في ظل تقارب المستويات بين معظم المنتخبات.