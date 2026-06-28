التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026

تعرض منتخب الرأس الأخضر، أحد أبرز مفاجآت بطولة كأس العالم 2026، لضربة قوية خارج المستطيل الأخضر؛ بعدما كشفت تقارير إعلامية عن فتح تحقيق مع قائد المنتخب ريان مينديز على خلفية اتهامات بالاغتصاب تقدمت بها مترجمة برازيلية عملت مع الفريق خلال معسكره في نيوزيلندا.

وبحسب “ديلى ميل”، فإن الواقعة المزعومة حدثت في مارس الماضي؛ عندما كان منتخب الرأس الأخضر يخوض مباريات ودية في نيوزيلندا ضمن سلسلة "FIFA Series"، وتتهم المترجمة البرازيلية مينديز بدخول غرفتها في الفندق والاعتداء عليها جسديًا وجنسيًا دون موافقتها.

وأوضحت التقارير أن شرطة نيوزيلندا فتحت تحقيقًا في القضية، وجمعت تسجيلات كاميرات المراقبة من الفندق، إلى جانب أدلة وتقارير طبية، إلا أنه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهام رسمي أو إحالة اللاعب للمحاكمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

موقف الفيفا

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه على تواصل مع السلطات النيوزيلندية، مشددًا على أنه يتعامل مع أي مزاعم تتعلق بسوء السلوك بمنتهى الجدية، لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل القضية بسبب استمرار التحقيقات.