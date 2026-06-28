مدرب كوريا الجنوبية يستقيل من تدريب المنتخب عقب الخروج من المونديال

أعلن مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونج ميونج بو، استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب، اليوم /الأحد/، وذلك بعد يوم واحد من خروج المنتخب من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في أمريكا والمكسيك وكندا.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز)، اليوم، أن هونج البالغ من 57 عامًا أعلن استقالته في مؤتمر صحفي عُقد في مركز تدريب المنتخب بمدينة زابوبان غرب المكسيك.

وتم تعيين هونج في يوليو 2024 وكان من المقرر أن يستمر عقده حتى بطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في الفترة من يناير إلى فبراير من العام المقبل.

وطالت المدرب انتقادات حادة بعد احتلال المنتخب الكوري المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وخسارتين.

وكان يأمل في التأهل إلى دور الـ32 كواحد من أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه خرج من المنافسة يوم السبت، في اليوم الأخير من دور المجموعات.

كما فشل هونج في قيادة كوريا لتجاوز دور المجموعات في أول مشاركة له كمدرب رئيسي في كأس العالم عام 2014.