من نصف مليون نسمة إلى ثمن نهائي المونديال.. كيف صنعت الرأس الأخضر معجزة كروية أربكت الكبار؟

في كل نسخة من كأس العالم تظهر قصة تتجاوز حدود كرة القدم قصة تثبت أن الأرقام لا تحسم المباريات وأن الإمكانات ليست دائمًا العامل الفاصل في صناعة الإنجازات .. وفي مونديال 2026 لم تكن القصة الأبرز تخص الأرجنتين أو البرازيل أو فرنسا بل جاءت من دولة لا يتجاوز عدد سكانها 525 ألف نسمة هي الرأس الأخضر التي تحولت من منتخب مغمور إلى أحد أكبر مفاجآت البطولة بعدما بلغت الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها.

ولم يكن هذا الإنجاز وليد ضربة حظ أو نتيجة مباراة استثنائية بل جاء بعد مشروع متكامل استمر سنوات ليقدم نموذجًا جديدًا يؤكد أن التخطيط قد يهزم الفوارق الاقتصادية والجغرافية.

الأرقام كانت ضدهم

عندما تنظر إلى حجم الرأس الأخضر قد يبدو وصولها إلى كأس العالم إنجازًا في حد ذاته فكيف إذا نجحت في تجاوز دور المجموعات؟

الدولة الواقعة في المحيط الأطلسي تضم عشر جزر فقط ويقل عدد سكانها عن كثير من المدن العربية لكنها وجدت طريقها لمنافسة منتخبات تمتلك تاريخًا يمتد لعقود.

وفي مجموعة ضمت إسبانيا وأوروجواي والسعودية لم يدخل المنتخب مرشحًا للتأهل لكنه خرج من الدور الأول دون أي خسارة بعدما فرض التعادل على إسبانيا ثم كرر النتيجة أمام أوروجواي قبل أن يحصد النقطة الحاسمة أمام السعودية.

هذه النتائج لم تكن صدفة بل انعكاسًا لفريق يعرف جيدًا ماذا يريد داخل الملعب.

السر لم يكن داخل البلاد

أهم خطوة في المشروع بدأت خارج حدود الرأس الأخضر حيث أدرك الاتحاد المحلي مبكرًا أن قاعدة المواهب داخل البلاد محدودة لذلك اتجه إلى أبناء الجالية المنتشرين في أوروبا خاصة في البرتغال وهولندا وإيرلندا.

وكانت النتيجة تكوين منتخب يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المولودين خارج البلاد لكنهم يحملون الهوية الرأس أخضرية ويملكون خبرات اكتسبوها داخل مدارس كروية أوروبية.

لم يكن الهدف مجرد ضم لاعبين محترفين بل تكوين منتخب يجمع بين الانتماء والخبرة وهو ما انعكس بوضوح على شخصية الفريق داخل البطولة.

مدرب بنى فريقًا لا يخاف الكبار

منذ توليه المسؤولية ركز المدرب بوبيستا على بناء منظومة قبل البحث عن النجوم ولم يعتمد على الأسماء بل صنع فريقًا يتحرك كوحدة واحدة يدافع بتنظيم ويهاجم بسرعة ويجيد استغلال أنصاف الفرص.

أمام إسبانيا لم ينجرف لاعبوه وراء الاستحواذ الإسباني بل حافظوا على انضباطهم حتى النهاية وأمام أوروجواي أثبت الفريق أنه لا يجيد الدفاع فقط بعدما عاد في النتيجة أمام منتخب يملك خبرة مونديالية كبيرة .. أما أمام السعودية فكان المطلوب نقطة واحدة ونجح في تحقيقها دون أن يفقد هويته.

الاستقرار كلمة السر

بعكس كثير من المنتخبات التي تغير مدربيها قبل البطولات الكبرى حافظ منتخب الرأس الأخضر على استقراره الفني و هذا الاستقرار منح اللاعبين ثقة كبيرة وجعل كل فرد يعرف دوره بدقة وهو ما ظهر في الالتزام التكتيكي والروح الجماعية التي ميزت الفريق طوال البطولة.

ولعل أبرز دليل على ذلك أن المنتخب ارتكب أقل عدد من الأخطاء خلال إحدى مباريات البطولة رغم مواجهته منتخبًا بحجم إسبانيا وهو ما يعكس الانضباط أكثر من المهارة الفردية.

درس جديد للكرة العربية

قصة الرأس الأخضر تحمل رسالة تتجاوز حدود البطولة فالمنتخب لم يصل إلى هذا المستوى بفضل دوري قوي أو ميزانية ضخمة وإنما عبر مشروع طويل المدى واستثمار حقيقي للمواهب والتمسك بالاستقرار الفني مع حسن اختيار العناصر التي تمثل المنتخب.

وهي عوامل قد تبدو بسيطة لكنها كانت كافية لتمنح دولة صغيرة مكانًا بين أفضل منتخبات العالم.

المواجهة المنتظرة

بعد كتابة التاريخ ينتظر الرأس الأخضر أصعب اختبار في رحلته عندما يواجه الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي ورغم الفارق الكبير في الإمكانات والخبرة فإن المنتخب الأفريقي يدخل اللقاء بعدما كسب احترام الجميع وأثبت أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط.

قد تنتهي المغامرة أمام بطل العالم وقد تستمر لكن المؤكد أن الرأس الأخضر لم تعد مجرد ضيف في كأس العالم بل أصبحت نموذجًا ملهمًا لكل منتخب صغير يبحث عن مكان بين الكبار.