أحمد عبدالباسط يكشف برنامج منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن برنامج منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وأوضح عبد الباسط أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في مدينة سبوكين، في الثالثة عصرًا بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب جامعة جونزاجا، ضمن التحضيرات للمواجهة المرتقبة.

وأضاف أن بعثة منتخب مصر ستواصل التدريبات في مدينة سبوكين حتى يوم الأربعاء المقبل، قبل التوجه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي تستضيف مباراة مصر وأستراليا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الواحدة ظهرًا بتوقيت دالاس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.