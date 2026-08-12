مدبولي يعلن تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 100 رحلة عمرة لوالدي مصابي وضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية، وذلك من خلال صندوق «تحيا مصر».

وجاء الإعلان خلال احتفالية كبرى أقامها صندوق «تحيا مصر» مساء اليوم الأربعاء، بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيس الصندوق.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وشركاء النجاح، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي نفس السياق ،أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة ضمن أجندة فعاليات احتفالية مرور 12 عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر، تقديرًا لمشاعر أسر ضحايا ومصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية.

وأكد مدبولي أن صندوق تحيا مصر سيتولى مسؤولية تقديم كامل الدعم للأسر المتضررة من الحادث الأليم، في إطار دوره التنموي والإنساني القائم على التكافل الوطني ومساندة المواطنين في الأزمات.

