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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة عبر إنستجرام.. صور

منة عرفة
منة عرفة
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

منة عرفة 

و ظهرت  منة عرفة بإطلالة كاجوال أنيقة باللون الأسود أمام مرآة مزينة بالورود، مع لمسات بسيطة من الإكسسوارات ومكياج هادئ أبرز ملامحها.

ونشرت منة الصورة دون تعليق، واكتفت بوضع عدد من الرموز التعبيرية للقلوب والزهور، لتتفاعل معها متابعاتها بإعجاب، مشيدين بأناقتها وإطلالتها الهادئة.

وأعلنت الفنانة منة عرفة تعرضها لوعكة صحية شديدة، داعية الله بالشفاء.

ونشرت منه عرفة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وكتبت منه عرفة: “اللهم استودعتك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به”.

منة عرفة نجوم الفن الفنانة منة عرفه

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