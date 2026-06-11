إطلالة رياضية.. منة عرفة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

منة عرفة

وظهرت منة عرفة في الصورة بإطلالة رياضية متميزة، وخصر منحوت مما ثار إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وأعلنت الفنانة منة عرفة تعرضها لوعكة صحية شديدة، داعية الله بالشفاء.

ونشرت منه عرفة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وكتبت منه عرفة: "اللهم استودعتك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به".