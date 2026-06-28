ناصر ماهر يكشف أمنية لم تتحقق مع والده الراحل: كنت أتمنى يشوفني بقميص الزمالك

كشف ناصر ماهر، لاعب الزمالك، عن جانب مؤثر من حياته الشخصية، مؤكدًا أن والده الراحل كان من عشاق نادي الزمالك، وأنه كان يتمنى أن يراه مرتديًا القميص الأبيض قبل وفاته.

ناصر ماهر

وكتب ناصر ماهر، عبر حسابه على “فيسبوك”: “أبويا الله يرحمه كان زملكاوي، وده معروف من زمان، وكان نفسي أبويا يشوفني بتيشيرت الزمالك قبل ما يموت، النادي اللي هو بيشجعه”.

وأضاف لاعب الزمالك: “أبويا تعب عشاني أوي، وكان بيستلفلي فلوس عشان أسافر وأروح التمرين، وهو اللي وداني ناشئين الأهلي وقتها، لأن الزمالك كان بيمر بأزمات كبيرة”.

وتفاعل جمهور الزمالك مع كلمات ناصر ماهر، معتبرين رسالته وفاءً لوالده الراحل، الذي كان يتمنى رؤية نجله بقميص الفريق الأبيض.