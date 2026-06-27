ناصر ماهر يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

كشف ناصر ماهر، لاعب بيراميدز الحالي، تفاصيل رحيله عن الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي كانت السبب الرئيسي وراء انتقاله، رغم رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وقال ماهر، خلال حواره مع الإعلامي كريم خطاب، إن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية لمدة خمسة أشهر، موضحًا أن المدير الفني جون جوميز أخبره بوجود عرض في الطريق، لكنه أكد له في الوقت نفسه أنه لا يرغب في رحيله، إلا أن الظروف أجبرته على ذلك.

وأضاف: “خلال فترة التوقف الدولي أبلغني جوميز بوجود عرض رسمي من بيراميدز، ولم أكن أرغب في الرحيل، لأنني كنت سعيدًا للغاية مع جماهير الزمالك رغم كل الظروف الصعبة، لكنه قال لي إنه لم تصل عروض لأي لاعب آخر، وإن النادي مضطر للموافقة، فوافقت في النهاية من أجل مصلحة الزمالك.”

وأكد ناصر ماهر أن فترته مع الزمالك كانت الأفضل في مسيرته، مشيرًا إلى أنه شعر بالتقدير منذ اليوم الأول داخل النادي، بعدما حظي باستقبال مميز من محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كما أشاد بجوزيه جوميز، واصفًا إياه بأنه أفضل مدرب عمل معه خلال مشواره الكروي.

واختتم تصريحاته قائلًا: “رغم الأزمات المالية، كنت سعيدًا جدًا داخل الزمالك، وحققت بطولات مع الفريق، وحصلت على تقدير كبير من الجماهير، وستظل تلك الفترة هي الأفضل في حياتي.