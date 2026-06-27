نجم الزمالك : عمري ما تخيلت ييجي عليا يوم مش قادر أمشي على رجليا

روى الكابتن أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل تجربة صحية صعبة مرّ بها بعد إصابته بمرض عصبي نادر أثّر على قدرته على الحركة، ووضعه في مرحلة احتاج خلالها إلى العلاج داخل وخارج مصر.

وقال قاسم خلال ظهوره في برنامج “كلّم ربنا” عبر إذاعة 9090، إنه شعر بشكل مفاجئ بثِقل شديد في القدمين وصعوبة في المشي، قبل أن يخضع لفحوصات طبية كشفت عن إصابته باضطراب عصبي نادر، الأمر الذي شكّل له صدمة كبيرة نظرًا لاعتماده طوال حياته على لياقته البدنية كلاعب كرة قدم.

وأضاف اللاعب السابق أنه واجه فترة نفسية صعبة عقب التشخيص، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى الدعاء والتضرع إلى الله طلبًا لتخفيف الألم والتيسير في رحلة العلاج، مع تقبله لأي نتيجة.

وخلال الأزمة، تلقى أشرف قاسم دعمًا من عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم رئيس النادي الأهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب، الذي زاره في منزله وقدم له الدعم النفسي، ولفت إلى تجربة علاجية سابقة مشابهة خاضها خارج مصر.

كما أشار إلى دعم المستشار تركي آل الشيخ، إلى جانب مساهمات إنسانية أخرى ساعدت في توفير فرص العلاج والسفر خارج البلاد.

وأكد قاسم أن هذه المرحلة الصعبة انتهت بتحسن حالته الصحية تدريجيًا، معتبرًا أن التجربة أعادته إلى التأمل في قيمة الدعم الإنساني والدعاء والصبر في مواجهة الأزمات الصحية.