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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من غلق قضيتين جديدتين أمام فيفا

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يواصل نادي الزمالك جهوده لإنهاء أزماته المالية، في إطار خطة الإدارة لتسوية القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقليل عدد الملفات العالقة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق مع ناديي اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة المغربيين، لتسوية المستحقات المالية الخاصة بصفقتي عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق، تمهيدًا لإغلاق الملفين بصورة نهائية.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيقوم بسداد المستحقات وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حيث تبلغ مستحقات نادي اتحاد طنجة نحو 350 ألف دولار، فيما تصل مستحقات نهضة الزمامرة إلى 250 ألف دولار، على أن يتم إنهاء الإجراءات الرسمية عقب تحويل المبالغ المتفق عليها.

وأشار المصدر إلى أن إنهاء هاتين القضيتين يأتي ضمن تحركات إدارة النادي لتقليص عدد القضايا الدولية، بعدما انخفضت بالفعل إلى 15 قضية، في خطوة تستهدف تحسين موقف الزمالك قبل فتح باب القيد، إلى جانب استيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية استعدادًا للموسم الجديد.

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