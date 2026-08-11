ارتفاع قياسي جديد لمؤشر تورنتو بدعم من القطاع المالي وسط آمال بانفراج أمريكي- إيراني

افتتح مؤشر الأسهم الرئيسي في كندا، يوم الثلاثاء، عند مستوى قياسي جديد، مدفوعًا بمكاسب أسهم القطاع المالي، وذلك بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما المستمر منذ ستة أشهر.

وبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز/ بورصة تورنتو المركب 36568.72 نقطة بحلول الساعة 9:32 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مرتفعًا بنسبة 0.3%.

وجاء الصعود في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تأثير أي انفراج جيوسياسي محتمل على أسواق الطاقة والسلع، وهو ما قد ينعكس على شهية المخاطرة في السوق الكندية التي استفادت خلال الأسابيع الماضية من تدفقات قوية نحو الأسهم المالية والصناعية، كما أسهمت نتائج الشركات التي صدرت هذا الأسبوع في تعزيز المعنويات، إذ أظهرت عدداً من التقارير الفصلية أداءً أفضل من المتوقع في قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الأصول، ما دعم المؤشر نحو مستويات قياسية جديدة.

ويتابع المستثمرون أيضاً تحركات السندات الكندية بعد دخول شركات عالمية مثل IBM إلى سوق الدين المحلي، في خطوة تعكس جاذبية التمويل بالدولار الكندي هذا العام.

ويرى محللون أن استمرار الزخم في سوق الأسهم مرتبط إلى حد كبير بتراجع التقلبات في أسواق الطاقة وارتفاع توقعات النمو خلال النصف الثاني من العام، ما يدعم شهية المستثمرين للأصول الكندية.