مصدر: المدرسة البرتغالية الأقرب لقيادة الزمالك في الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر، أن الاتجاه الأقرب داخل نادي الزمالك حاليًا هو التعاقد مع مدير فني من المدرسة البرتغالية لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

الزمالك

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك يفضلون المدرسة البرتغالية، في ظل النجاحات السابقة التي حققها المدربون البرتغاليون مع الفريق، مع استمرار المفاضلة بين عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لحسم الملف قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يواصل نادي الزمالك جهوده لإنهاء أزماته المالية، في إطار خطة الإدارة لتسوية القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقليل عدد الملفات العالقة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق مع ناديي اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة المغربيين، لتسوية المستحقات المالية الخاصة بصفقتي عبد الحميد معالي وصلاح الدين مصدق، تمهيدًا لإغلاق الملفين بصورة نهائية.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيقوم بسداد المستحقات وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حيث تبلغ مستحقات نادي اتحاد طنجة نحو 350 ألف دولار، فيما تصل مستحقات نهضة الزمامرة إلى 250 ألف دولار، على أن يتم إنهاء الإجراءات الرسمية عقب تحويل المبالغ المتفق عليها.

وأشار المصدر إلى أن إنهاء هاتين القضيتين يأتي ضمن تحركات إدارة النادي لتقليص عدد القضايا الدولية، بعدما انخفضت بالفعل إلى 15 قضية، في خطوة تستهدف تحسين موقف الزمالك قبل فتح باب القيد، إلى جانب استيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية استعدادًا للموسم الجديد.