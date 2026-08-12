زلزال ثان بقوة 3.8 درجة يضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا جديدا بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء منطقة "كوماموتو" في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، دون ورود أنباء فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وفي وقت سابق اليوم ، ضرب زلزال آخر بلغت شدته 4.9 درجة منطقتي "أماكوسا" و"أشيكيتا" في محافظة "كوماموتو".

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.