حركة الملاحة في مضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

انخفض عدد السفن التي جرى رصدها في مضيق هرمز إلى 8 سفن، وهو أدنى مستوى في أسبوع، وفقًا لبيانات شركة كيبلر العالمية المتخصصة في حركة الشحن، في ظل تجنب مالكي السفن الممر المائي الحيوي مع استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وأعلنت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن عن هجومين منفصلين، بينما بدت آفاق إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة أكثر غموضًا، مع تأكيد طهران أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم توافق واشنطن على شروطها.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن عدد السفن المسجلة يوم الثلاثاء، والبالغ 8 سفن، انخفض إلى ما دون متوسط 10 أيام البالغ نحو 12 سفينة، مسجلًا أدنى عدد يومي منذ 5 أغسطس.

ولم تخرج من المضيق سوى سفينة واحدة، وهي ناقلة فحم، بينما كانت السفن المتبقية لا تزال في طريقها عبر الممر المائي.

واتبعت السفن الـ7 التي دخلت المضيق المسار الإيراني.

وأظهرت بيانات منفصلة من بورصة لندن للأوراق المالية أن عدد عمليات العبور بلغ 11 عملية امس الثلاثاء، انخفاضًا من 14 عملية في اليوم السابق.

وقبل إغلاق إيران الممر المائي على خلفية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير، كان نحو 130 إلى 140 سفينة تعبر مضيق هرمز عادةً.

وفي المقابل، بلغ عدد السفن التي عبرت مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر 30 سفينة ، متجاوزًا متوسط 10 أيام البالغ 25 سفينة، وفقًا لبيانات شركة كبلر.