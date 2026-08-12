قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبدأ بعد 9 أيام .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه

وزير الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه
وزير الري: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة إدارة المياه
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة إدارة المياه، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا في متابعة وإدارة وتوزيع المياه، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحسين أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة للمنظومة المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وموقف "مشروع تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها"، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

وقال الدكتور سويلم إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية في مجال إدارة المياه، والتوسع في تطبيقات التوأمة الرقمية باعتبارها أحد التطبيقات المتقدمة للتحول الرقمي، والتي تتيح إنشاء نموذج رقمي يحاكي المنظومة المائية، مع ربط هذا النموذج بالبيانات الفعلية التي يتم رصدها بصورة لحظية باستخدام شبكة التليمتري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسمح بمتابعة الحالة التشغيلية للمنظومة، وتحليل أدائها بهدف اتخاذ الإجراءات الاستباقية، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل والصيانة ورفع الكفاءة.

وأضاف أن وزارة الري تعمل على إنشاء منظومة إدارة ذكية تربط بين قطاعات الوزارة بصورة لحظية، لتحسين أعمال المتابعة الحقلية وضمان المتابعة الفورية لحالة المجاري المائية، وكذلك ربطها بالخطة التشغيلية للوزارة وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمعلومات المتاحة من مختلف القطاعات والجهات التابعة لها، وربطها بمنظومات رقمية حديثة، بما يتيح تكوين صورة متكاملة ومحدثة عن حالة المنظومة المائية، ويدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.

وفيما يخص إعداد المنظومة الرقمية لترعة الإسماعيلية وفروعها، وجّه سويلم، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تركيب رخامات قياس المناسيب وأجهزة التليمتري بعدد من المواقع على ترعة الإسماعيلية وفروعها، وأيضًا متابعة أعمال تركيب عدادات على محطات مياه الشرب ومآخذ المصانع على ترعة الإسماعيلية وفروعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وربطها بمنظومة التليمتري والتوأم الرقمي، وكذلك التحديث الدوري لمعادلات قياس التصرفات (Rating Curves) عند المواقع المختلفة المطلوبة على الترعة.

كما وجّه الوزير، مصلحة الري ببدء التشغيل التجريبي لنموذج التوأم الرقمي لترعة الإسماعيلية، واستخدامه في إدارة وتوزيع المياه بصورة يومية على الترعة وفروعها، ما يسهم في تسريع وتدقيق عمل المنظومة والتوسع في تطبيقها في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن التوأمة الرقمية في إدارة الترع وشبكات المياه تتضمن إعداد نسخة رقمية دقيقة وديناميكية من الترعة وما يرتبط بها من منشآت وشبكات، بما يعكس الحالة الفعلية، ويحقق محاكاة للوضع على الطبيعة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التحول الرقمي لتطوير منظومة إدارة المياه متابعة وإدارة وتوزيع المياه إدارة الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

بنك

من الحساب إلى بوابة الطائرة.. كيف يغيّر العربي الأفريقي الدولي مفهوم الخدمة المصرفية؟

الرعاية الصحية

السبكي يتابع تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية

كشف أثري جديد

الكشف عن 3 مقابر تعود لفترات تاريخية مختلفة بالواحات البحرية

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد