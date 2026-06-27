محمد صلاح يخضع لفحوصات طبية قبل مواجهة أستراليا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2026.

منتخب مصر

وأكد أحمد حسن أن هناك حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب بإمكانية لحاق صلاح بمباراة أستراليا في دور الـ32، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحسم موقفه النهائي.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، قد أوضح عقب المباراة أن محمد صلاح هو من طلب الخروج بسبب شعوره بالإصابة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي سيحدد حجم الإصابة ومدى جاهزيته للمباراة المقبلة.