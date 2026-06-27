خالد طلعت : أول تأهل لمنتخب مصر للأدوار الإقصائية في كأس العالم بدون خسارة

احتفى الإعلامي خالد طلعت بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني دون تلقي أي هزيمة، مؤكدًا أن "الفراعنة" حققوا إنجازًا تاريخيًا يُحسب للكرة المصرية.

منتخب مصر

وأوضح خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن منتخب مصر سيواجه منتخب أستراليا في دور الـ32، وفي حال تحقيق الفوز سيلتقي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، والتي يُتوقع أن يحسمها المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف أن منتخب السنغال ضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بينما لا يزال منتخب إيران يمتلك فرصة في حجز بطاقة التأهل، في انتظار اكتمال نتائج بقية المجموعات.